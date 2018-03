LPI-G: Staubsaugerboxen aufgebrochen

Meuselwitz (ots) - Am Mittwoch, 28.02.2018 wurden der Altenburger Polizei die Aufbrüche von jeweils einer Staubsaugerbox in der Altenburger Straße (Tankstelle) bzw. in der Zeitzer Straße (Autohaus) mitgeteilt. Unbekannte Täter öffneten demnach in der Nacht von Dienstag (27.02.2018) zu Mittwoch (28.02.2018) gewaltsam die jeweiligen Automaten und stahlen daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Ob es sich hierbei um ein und dieselben Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (KR)

