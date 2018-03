LPI-G: Entwendetes Reh nach Wildunfall

B92 (ots) - Am Mittwoch, 28.02.18, gegen 18:45 Uhr, kam es zu einem Wildunfall auf der B92, Höhe Einfahrt Schweinemastanlage. Ein Skoda Oktavia kollidierte mit einem Reh, welches am Straßenrand verendete. Das Fahrzeug blieb fahrbereit. Als der Jagdpächter das verendete Reh gegen 19:45 Uhr abholen wollte, war dieses nicht mehr Ort. Die Polizeiinspektion Greiz leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entwendung des Rehwildes geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz in Verbindung zu setzen. Tel.: 03661 6210 oder pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de

