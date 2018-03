LPI-G: Jacke gestohlen

Greiz (ots) - Am Mittwoch, 28.02.2018, gegen 15:15 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Jacke in einem Geschäft in der Carolinenstraße. Indem ein circa 20-jähriger Mann die Verkäuferin ablenkte, stahl der ebenfalls circa 20 Jahre alte Kumpane eine blau-schwarze Jacke. Anschließend entkamen die beiden unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz in Verbindung zu setzen. Tel.: 03661 6210 oder pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de

