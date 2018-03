LPI-G: Mülltonnen gegen Fahrzeuge geworfen

Gera (ots) - Unbekannte Personen liefen am Mittwochabend (28.02.2018) entlang der Altenburger Straße und warfen aus bislang unbekannten Gründen mehrere Mülltonnen auf die Straße bzw. gegen geparkte Fahrzeuge. Hierbei bewegten sich der oder die Täter zwischen der Calvinstraße und der Lutherstraße, was anhand der umgeworfenen Mülltonnen nachvollzogen werden konnte. Kurz darauf meldete sich ein Geschädigter, dass Unbekannte in der Steinstraße eine Mülltonnen gegen seinen Pkw Skoda warfen und hier Sachschaden entstand. Trotz intensiver Absuche der Umgebung konnte kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Tel. 0365 / 829-0. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell