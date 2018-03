LPI-G: Nichtalltägliche Sachbeschädigung

Langenwetzendorf: (ots) - Der Besitzer eines Pkw VW stellte diesen am Donnerstag (01.03.2018), gegen 00:30 Uhr auf einem Grundstück in Kauern ab. Als er gegen 04:30 Uhr zu diesem zurückkam, machte er eine ungewöhnliche Feststellung. Im Fahrzeugdach steckte eine Kreuzhacke und es befanden sich mehrere Einschläge im Dach. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich mit der Polizeiinspektion Greiz in Verbindung zu setzen. Tel.: 03661-6210. (MW)

