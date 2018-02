LPI-G: Kaugummi geklaut, unberechtigt Dusche benutzt

Ronnenburg (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018 meldeten Mitarbeiter einer Tankstelle in der Hauptstraße der Polizei, dass sich in der Zeit von 17:30 - 19:25 Uhr eine circa 12-14 köpfige Personengruppe, bestehend aus Erwachsenen und Kindern in der Tankstelle aufhielt. Während des Aufenthaltes der Personengruppe kam es ausgehend von dieser zum Diebstahl von Süßwaren. Zudem wurde die Einzelerlaubnis für die Benutzung der Dusche/ des Sanitärbereiches gleich von mehreren Personen unberechtigt benutzt. Bevor die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen entfernte sich die Gruppe, bestehend aus augenscheinlich ausländischen Personen, mit einem weißen Transporter. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

