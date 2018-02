LPI-G: Streithähne im Imbiss

Gera (ots) - Zwischen einem 60-jährigen und einem 46-jährigen Mann kam es am Dienstag (27.02.2018, gegen 19:05 Uhr) in einem Imbiss in der Straße des Friedens zu einem verbalen Streit. In der Folge verließen die beiden den Imbiss und setzten vor diesem körperlich auseinander. Beide wurden leicht verletzt und erhielten eine Anzeige. (MW)

