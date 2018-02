LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Altenburg (ots) - Eine 62-jährige Frau befuhr am Dienstag (27.02.2018, gegen 19:20 Uhr) mit ihrem Renault die Straße zwischen Altenburg und Göhren. Hier verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen einen, neben der Fahrbahn befindlichen, Erdwall. Die Frau blieb hierbei unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden. (MW)

