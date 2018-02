LPI-G: Vorfall in Fröbelstraße

Gera (ots) - Am Freitag (23.02.2018) erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich bereits am Montag (19.02.2018, 10:40 Uhr bis 11:00 Uhr) eine unbekannte männliche Person im unmittelbaren Umfeld einer Schule in der Fröbelstraße aufgehalten haben soll. Hierbei soll der cirka 30-jährige, schwarzhaarige Mann ein 6-jähriges Mädchen angesprochen, ein Feuerzeug durch den Zaun gehalten und dieses unmittelbar in der Nähe des Kindes gezündet haben. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern es Personen gibt, welche sachdienliche Angaben zum mitgeteilten Sachverhalt tätigen können, werden diese gebeten, sich beim Inspektionsdienst (Tel. 0365 / 829-0) zu melden. (KR)

