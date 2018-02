LPI-G: Reifen beschädigt

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am Montag (26.02.2018) in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 21:15 Uhr parkte ein 25-jähriger Mann seinen Pkw Citroen auf einem Parkplatz in der Zirndorfer Straße, in Höhe des Kulturhauses Wintersdorf. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen zerschnittenen Reifen an seinem Pkw fest. Die Polizei ermittelt nun zur Sachbeschädigung und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dieser geben können. Diese werden unter der Tel.: 03447-4710 erbeten. (MW)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

