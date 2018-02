LPI-G: Übelriechende Flüssigkeit auf Frontscheibe

Greiz (ots) - Am Montag (26.02.2018), in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr parkte die Besitzerin eines silberfarbenen Toyota Yaris diesen Am Markt. Diese Zeit sollen Unbekannte genutzt haben, um auf der Fahrzeugscheibe eine unbekannte übelriechende Substanz anzubringen. Die Polizei hat die Anzeige zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat. Hinweise richten diese bitte an die Polizeiinspektion Greiz, 03661-6210. (KR)

