LPI-G: Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Am Montag (26.02.2018) in der Zeit zwischen 07:40 Uhr und 18:35 Uhr war eine 56-jährige Frau mit ihrem roten Ford Tourneo unterwegs. Am Abend stellte sie erheblichen Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Im Tagesverlauf parkte sie den Pkw unter anderem in der Irchwitzer Straße, Hainbergstraße und auf dem Penny-Markt Parkplatz. Es ist möglich, dass während dieser Parkzeiten ein unbekannter Pkw gegen den Ford gefahren ist und pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen hat. Diesbezüglich sucht die Polizei Zeugen zu einer möglichen Unfallflucht. Hinweise richten diese bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 036612-6210. (MW)

