LPI-G: Auto gestohlen

Gera (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018 meldete der 63-jährige Eigentümer den Diebstahl seines Fahrzeuges. Es handelt sich hierbei um einen silberfarbenen Skoda Octavia Scout. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt, 26.02.2018 (gegen 16:30 Uhr) - 27.02.2018 (gegen 07:30 Uhr) ordnungsgemäß in der Zschochernstrasse geparkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465. (KR)

