LPI-G: Gegenseitig geschlagen

Gera (ots) - Am Montagabend (26.02.2018, gegen 22:30 Uhr) kamen mehrere Streifenwagen aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (31) zum Einsatz. Die beiden stark alkoholisierten Kontrahenten, 4,4 Promille und 1,58 Promille, gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streit, wobei einer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

