LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Gera (ots) - Am Montag, 26.02.2018, gegen 14:20 Uhr kam es in der Wiesestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Nissan (Fahrer 63) und einem Radfahrer (Fahrer 58). Der Radfahrer kam hierbei zu Fall und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Nissan, als auch am Pkw entstand Sachschaden. (KR)

