LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots) - Als am Montag, 26.02.2018, gegen 09:20 Uhr die 33-jährige Opel-Fahrerin an der Kreuzung Straße des Bergmanns nach links in die Dornaer Straße abbog, übersah die die vorrangberechtigten Fahrerin (78) eines Pkw Skoda. Keiner der Fahrzeugführerinnen wurde verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (KR)

