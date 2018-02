LPI-G: Scheinwerfer gestohlen

Gera (ots) - In der Zeit vom 26.02. - 27.02.2018 machten sich unbekannte Täter an einem in der Plzener Straße geparkten Pkw Skoda zu schaffen. Der oder die Täter stahlen von diesem die beiden Frontscheinwerfer und entfernten sich unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 0365 / 8234-1465. (KR)

