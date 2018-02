LPI-G: Dieb mit Schnurrbart und roter Mütze

Altenburg (ots) - Am Sonntagnachmittag (25.02.2018, gegen 16:00 Uhr) beobachtete ein Anwohner am Nordplatz, wie sich eine männliche Person mit Schnurrbart und roter Mütze auf einem Flachdach am Nordplatz an einer dort befindlichen Antenne zu schaffen machte. Ein Diebstahl der Antenne konnte durch den Zeugen verhindert werden, es entstand jedoch Sachschaden. Der Täter flüchtete über das Dach in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell