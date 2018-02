LPI-G: Einsatz von Bundes- und Landespolizei

Altenburg (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018, kamen Bundes- und Landespolizei gemeinsam zum Einsatz. In einem Zug aus Richtung Leipzig wurde ein herrenloser Koffer in einem Zugabteil festgestellt. Der betreffende Bahnsteig am Bahnhof (Wettinerstraße) wurde dementsprechend geräumt und abgesperrt. Ein Spezialhund, welcher mit einem Hubschrauber eingeflogen wurde, konnte Entwarnung geben. Im Koffer befanden sich Kleidungsstücke, so dass der Bahnsteig wieder freigegeben werden konnte. (KR)

