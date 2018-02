LPI-G: Gegen Verkehrsschild gefahren und geflüchtet

Harth-Pöllnitz (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 76-jähriger Ford-Fahrer die B175 von Frießnitz in Richtung Großebersdorf als ihm in einer scharfen Linkskurve ein unbekannter Pkw (vermutlich Mercedes) entgegenkam. Diesem musste er, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ausweichen. In der Folge kam der unbekannte Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen, so dass Sachschaden entstand und er setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Polizei Greiz, Tel. 03661 / 6210. (KR)

