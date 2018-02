LPI-G: Alkoholisiert Lokal nicht verlassen

Gera (ots) - Weil am Sonntagabend (25.02.218), gegen 19:30 Uhr ein Gast eine Lokalität in der Wiesestraße nicht verlassen wollte, wurde die Polizei um Hilfe gerufen. Die Beamten trafen vor Ort auf einen stark alkoholisierten (1,74 Promille) Mann (40). Als die Beamten den Mann zu dessen Wohnanschrift verbringen wollten, leistete er im Streifenwagen erheblichen Widerstand, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde und seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. (KR)

