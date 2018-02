LPI-G: Scheibe eingebrochen - nichts gestohlen

Gera (ots) - Ein an der Hasensäule abgestellter Pkw VW war in der Zeit von Freitag (23.02.2018, 20:00 Uhr) zu Samstag (24.02.2018, 08:00 Uhr) Ziel unbekannter Täter. Der oder die Täter zerstörten auf bislang unbekannte Art und Weise die Heckscheibe des Lkw. Aus dem Fahrzeug selbst stahlen der oder die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Tel. 0365 / 829-0. (KR)

