LPI-G: Garagenaufbruch

Gera (ots) - In der Zeit vom 11.02.2018 - 25.02.2018 gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Garage in der Leibnitzstraße. Der oder die Unbekannten durchwühlten in der Garage mehrere Schränke und stahlen schließlich unter anderem Computerzubehör sowie eine Drohne. Die Ermittlungen zum Einbruchsfall wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell