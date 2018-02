LPI-G: Polizeieinsatz

Kraftsdorf: (ots) - Weil sich eine 36-jährige Frau Samstagnacht (24.02.2018, gegen 01:10 Uhr) in einer ausweglosen Situation befand und mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung fuhr, wurde mit einem größeren Polizeiaufgebot und unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers nach der Frau gesucht. Diese konnte schließlich gegen 03:10 Uhr im Bereich Hartmannsdorf unversehrt festgestellt und in der Folge in die Hände von Rettungskräften übergeben werden. (KR)

