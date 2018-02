LPI-G: Platzverweis erteilt

Bad Köstritz (ots) - Am Sonntagmittag, 25.02.2018, gegen 12:35 Uhr meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei, dass sich in der Ortslage Bad Köstritz (Dorfstraße) mehrere Personen aufhalten und mit Nachdruck Passanten um Geld anbetteln. Die Passanten fühlten sich daraufhin belästigt, so dass mehrere Streifenwagen zum Einsatz kamen. Vor Ort konnten insgesamt 10 Personen, rumänischer Herkunft, festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um Männer und Frauen im Alter zwischen 23 und 45 Jahren, welche in aggressiver Art und Weise bei vorbeilaufende Passanten bettelten. Allen Personen wurde schließlich ein Platzverweis für die Ortslage Bad Köstritz erteilt, welchem sie auch nachkamen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell