LPI-G: Fahnenmast angefahren und geflüchtet

BAd Köstritz (ots) - Am Sonntag, 25.02.2018 befuhr der 24-jährige Fahrer eines Pkw VW das Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er hierbei mit zwei dort befindlichen Fahnenmasten. Anschließend betrat der Fahrer die Verkaufsstelle der Tankstelle, tätigte dort seinen Einkauf ohne den Unfallschaden zu melden und fuhr davon. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der alkoholisierte 24-Jährige (1,22 Promille) schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab der junge Fahrer den Unfall zu. Es folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens. Die beiden Fahnenmasten waren durch die Kollision derart beschädigt, dass sie umgelegt werden musste. (KR)

