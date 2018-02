LPI-G: An Baum gezündelt

Gera (ots) - Unbekannte entzündeten am Samstag (24.02.2018), gegen 17:50 Uhr in der Schafwiesenstraße einen abgesägten Baum. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise richten diese bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

