LPI-G: Ladendieb konnte entkommen

Gera (ots) - Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte ein unbekannter Ladendieb am Samstag (24.02.2018, gegen 09:15 Uhr) unerkannt fliehen. Der Unbekannte hatte zuvor in einem Geschäft im Stadtzentrum ein Parfüm an sich genommen und es für einen späteren Zeitpunkt zur Abholung deponiert. Bei Erblicken des Ladendetektives ergriff der Mann die Flucht. Während der Flucht verlor dieser seine mitgeführte Tasche. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Südosteuropäisch - Circa 45-50 Jahre - 170cm - 175 cm groß - Normale Gestalt - Hellblaue Jeans - Dunkelgraue, gesteppte Jacke mit Kapuze - Schwarze Wollmütze.

Hinweise, welche zur Identifizierung des Unbekannten beitragen, werden beim Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290, erbeten. (MW)

