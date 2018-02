LPI-G: Nach Wildunfall nicht mehr fahrbereit

Gera (ots) - Langenwetzendorf/B92: Nachdem am Samstag (24.02.2018, gegen 00:05 Uhr) ein 52-Jähriger mit seinem Nissan die B92 befuhr und mit einem Wildschwein zusammenstieß, war das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Das Wildschwein verendete vor Ort. Durch den Unfall wurde eine Ölspur kurz vor Daßlitz aus Richtung Wildetaube kommend verursacht. Diese wurde von der Feierwehr beseitigt und der Jagdpächter nahm sich dem verendeten Schwein an. (MW)

