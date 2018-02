LPI-G: Frust abgeladen

Gera (ots) - Am Freitag hatte ein 36-jähriger Leiharbeiter seinen letzten Arbeitstag bei einer Industriefirma in Gera. Aus unbekannten Gründen beschloss er, sich ganz besonders zu verabschieden. Er lud unberechtigt eine große Industriebohrmaschine auf einen Gabelstapler, fuhr diese auf den Hof des Firmengeländes und ließ sie dort in einen Müllcontainer fallen. Dadurch wurde diese derart beschädigt, dass ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Anschließend flüchtete er aus der Firma. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

