LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kleinfalka und Pohlen

Gera (ots) - Ein 30-Jähriger fuhr am Freitag gegen 17:55 Uhr mit einem Renault Megane auf der L1082 von Kleinfalka kommend in Richtung Pohlen. An der Kreuzung, über die die Ortverbindungsstraße von Hilbersdorf nach Endschütz verläuft, näherte sich ein 54-Jähriger mit einem Opel Kleintransporter, missachtete die Vorfahrt des Renaults und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach der Renault die Leitplanke und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde auf der Fahrbahn in Gegenrichtung gedreht. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell