LPI-G: Betrunkene Verkehrsteilnehmer

Gera (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurden durch die Polizei Gera drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 26-jähriger Radfahrer stürzte in Röpsen alkoholbedingt vom Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Weiterhin wurde eine 36-jährige Pkw-Fahrerin in Hartmannsdorf mit einem Atemalkoholwert von 1,21 Promille erwischt. Gegen den Radfahrer und die Pkw-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet sowie ein Führerschein vorläufig entzogen. Und auch in der Berliner Straße geriet ein 22-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle, bei der ein Wert von 0,87 Promille gemessen wurde. Auf ihn kommt ein Bußgeldverfahren mit mindestens 500 Euro Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

