LPI-G: Brandfall mit hohem Sachschaden

Auma-Weidatal (ots) - Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es in Döhlen zum Brand eines Nebengelasses auf dem Gelände der Mühle. Evtl. von einem dort abgestellten Pkw ausgehend breitete sich das Feuer aus. Die Kriminalpolizei aus Gera hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Am Seitengebäude der Mühle entstand hoher Sachschaden.

