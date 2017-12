LPI-G: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gera, Brahmenau (ots) - Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer stellte die Geraer Polizei am vergangenen Wochenende fest. Am Freitagmittag fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Pkw auf der Landesstraße im Bereich Brahmenau als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,29 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Am Samstag gegen 13:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Langen Straße in Gera einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Die folgende Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 2,26 Promille. Auch hier folgte eine Blutentnahme. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell