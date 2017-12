LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Schmölln (ots) - Ein Unfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich in der Zeit vom 21.12.2017, 17:00 Uhr - 22.12.2017, 13:30 Uhr, in Schmölln, Gartenstraße, Höhe Hausnummer 8. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen Pkw, einen blauen Nissan Almera ordnungsgemäß abgeprarkt. Bei der anschließenden Nachschau wurden am Pkw Schäden am linken vorderen Kotflügel, am Stoßfänger und am Scheinwerfer festgestellt. Hier konnten rote Lackabriebsspuren gesichert werden.

