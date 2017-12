LPI-G: Gefährdung des Straßenverkehrs

Gößnitz (ots) - Am 22.12.2017, gegen 06:48 Uhr ereignete sich in der Ortslage Hainichen in Fahrtrichtung B93 ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 32-jähriger Pkw Fahrer kam mit seinem Fahrzeug, einem KIA, nach links von der Fahrbahn ab. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 1,25 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum Altenburg durchgeführt. Ebenfalls wurde der Führerschein des 32-jährigen sichergestellt.

