LPI-G: Sachbeschädigung an Kfz

Windischleuba (ots) - Am 22.12.2017, in der Zeit zw. 02:00 Uhr - 10:30 Uhr wurden an zwei ordnungsgemäß abgestellten Pkw´s jeweils zwei Reifen pro Pkw zerstochen. Auch hier waren unbekannte Täter am Werk. Tatort war hier in Windischleuba, an der Käsebank.

