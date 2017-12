LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 22.12.2017 - 23.12.2017 in ein Mehrfamilienhaus in Altenburg, in der Käthe-Kollwitz-Straße einzubrechen. Hierbei wurde versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln. An der Tür entstand Sachschaden. Entwendet wurde nach ersten Überblick nichts.

