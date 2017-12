LPI-G: Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Gera (ots) - Als Polizeibeamte am Donnerstag, 21.12.2017, gegen 20:10 Uhr den 18-jährigen jungen Mann (syrisch) in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße kontrollierten, beleidigte er diese unentwegt. Ebenso versuchte der junge Mann die Polizeibeamten tätlich anzugreifen. Dies konnte allerdings unterbunden werden. Der alkoholisierte Mann (1,6 Promille) wurde schließlich in Gewahrsam genommen und muss mit einer Anzeige, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, rechnen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell