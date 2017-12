LPI-G: Gegen Laterne gefahren und geflüchtet

Altenburg (ots) - Am Donnerstag, 21.12.2017 wurde gegen 17:30 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße ein weißes Fahrzeug unbekannten Typs dabei beobachtet, wie dieses an eine Straßenlaterne fuhr und Sachschaden verursachte. Auch am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen zur Unfallflucht wurden aufgenommen. Zeugen, welche ebenfalls Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell