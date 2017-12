LPI-G: Kfz aufgebrochen

Greiz (ots) - Am Donnerstag, 21.12.2017, zwischen 09:20 und 10:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Rucksäcke, aus einem Multicar, welcher in der Leonhardtstraße abgestellt war. Einige Zeit später, zwischen 16:00 und 17:15 Uhr wurde an der gleichen Stelle wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eines Pkw Renault Clio eingeschlagen und eine unter dem Beifahrersitz liegende Handtasche gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (KR)

