LPI-G: Körperverletzung an Haltestelle

Gera (ots) - Am Donnerstag, 21.12.2017, gegen 21:00 Uhr kam es im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Zeulenrodaer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Dabei wurde ein 16-jähriger Jugendlicher leicht verletzt. Im Anschluss daran entfernten sich die 4 Täter im Alter zwischen 14 und 20. Der 16-Jährige begab sich vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch eine eingeleitete Fahndung konnten schließlich alle vier Täter ausfindig gemacht werden. Sie müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.(KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell