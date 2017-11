LPI-G: Transporter gegen Hauswand gerollt

Greiz (ots) - Langenwetzendorf: Trotz angezogener Handbremse machte sich am Donnerstagnachmittag (16.11.2017, gegen 15:15 Uhr) Kleintransporter selbstständig. Der VW-Transporter war zum Unfallzeitpunkt hinter der Wendestelle in Naitschau abgestellt. Offensichtlich löste sich die Handbremse, so dass der Transporter rückwärts rollte und schließlich an einer Hauswand bzw. einem Gartenzaun zum Stehen kam und Sachschaden verursachte. Personen wurden nicht verletzt. Der Halter des VW-Transporters wurde über den Vorfall informiert. Dieser kümmerte sich um das Bergen seines Fahrzeuges. (KR)

