LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots) - Die Polizei hat in der vergangenen Nacht (17.11.2017; 02:45 Uhr) die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen, weil ein bislang unbekannter Täter in der Ludwig-Jahn-Straße einen langen Strick über die Straße bzw. den Gehweg spannte. Der Strick verlief dabei unter anderen von einer Straßenlaterne zu einem Verkehrsschild bis hin zu einer Ampelanlage der Einmündung Schillerstraße. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den Strick, so dass dieser riss. Hierbei ist weder Personen- noch Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bei Hinweisen bitte an die Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0. (KR)

