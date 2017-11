LPI-G: Kollision im Gegenverkehr

Gera (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017, gegen 11:50 Uhr kam es in der Rubitzer Straße zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda befuhr die Landstraße von Töppeln in Richtung Rubitz, als ihr im Gegenverkehr ein Toyota (Fahrer 18 Jahre) entgegenkam. Dieser geriet scheinbar in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass beide Fahrzeuge in der Folge kollidierten. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Mazda kam schließlich auf dem rechts angrenzenden Feld, der Toyota ein ganzes Stück nach der Kollision auf der Straße zum Stehen. Sowohl der 18-Jährige als auch die 64-jährige Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gera. Tel. 0365 / 829-0, in Verbindung zu setzen. (KR)

