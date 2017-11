LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Gera (ots) - Am Donnerstag, 16.11.2017, gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich Gebrüder-Häußler-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 18-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Neue Straße in Richtung Panndorfhalle. Gleichzeitig kam ein 66-jähriger Skodafahrer die Gebrüder-Häußler-Straße in Richtung Theaterstraße entlang. Nach Aussagen beider Fahrer zeigte die jeweilige Ampel Grünlicht, so dass sie ihren Fahrweg fortsetzten und schließlich im Kreuzungsbereich miteinander kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Beifahrerin (64) des in Richtung Theaterstraße fahrenden Skoda verletzte sich bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzzeitig gesperrt. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen des Unfalls, welche vor allem Aussagen zur betreffenden Kreuzungsampel machen können. Diese wenden sich bitte an die Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0. (KR)

