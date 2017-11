LPI-G: Handtasche entrissen

Gera (ots) - Als eine 63-jährige Frau am Donnerstag, 16.11.2017, entlang des Elterdammes / Hinter dem Südbahnhof entlang lief, kam ihr gegen 13:35 Uhr ein junger Mann entgegen. Dieser riss ihr unvermittelt die Handtasche aus der Hand und flüchtete in Richtung Südbahnhof. Während der Flucht entnahm der unbekannte Täter das Bargeld aus der Handtasche und warf diese anschließend in ein Gebüsch. Die 63-Jährige verfolgte den Flüchtigen kurzerhand, verlor ihn dann jedoch aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Laut Angaben der Geschädigten wurde der Täter wie folgt beschrieben: ca. 16-18 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, schlanke Gestalt, südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare, bekleidet mit dunkler Hose und dunklem Sweatshirt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Raubdelikt aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365 / 8234-1465.(KR)

