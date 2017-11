LPI-G: Zeugen zu Containerbränden gesucht

Gera (ots) - In der heutigen Nacht, zwischen 00:45 Uhr und 01:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund mehrerer brennender Mülltonnen im Bereich Gera-Debschwitz aus. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurden innerhalb kürzester Zeit insgesamt 10 Mülltonnen in der Eiselstraße, Arminiusstraße und der Südstraße in Brand gesetzt. Trotz Eingreifen der Feuerwehr brannten einige Mülltonnen komplett nieder. Personen wurden bei keinem der Brände verletzt. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei nach möglichen Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Polizei Gera, Tel.: 0365-8290. (KR)

