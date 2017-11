LPI-G: Schmierereien festgestellt

Altenburg (ots) - Polizeibeamte stellten am Mittwochabend (15.11.12017) fest, dass von unbekannten Täter mehrere Graffiti-Schmierereien an die Wand eines Hauses in der Marstallstraße angebracht wurde. Wann diese angebracht worden sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizei Altenburg, Tel. 03447 / 4710. (KR)

