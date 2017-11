LPI-G: Blutige Lippe

Altenburg (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen gerieten am Mittwoch, 15.11.2017, gegen 21:30 Uhr zwei alkoholisierte 17- und 18 Jährige in einen Streit. Beide Männer befanden sich zum Tatzeitpunkt auf einen Supermarktparkplatz in der Kauerndorfer Allee. Der Streit endete darin, dass der 17-Jährige seinem Gegenüber mit der Faust in dessen Gesicht schlug, so dass er eine blutige Lippe davon trug und in ein Krankenhaus ging. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. (KR)

